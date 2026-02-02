В Московской области уже закрыли онлайн 4% всех больничных листов

02 февраля 2026, 18:07

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Закрыть больничный лист в Подмосковье теперь можно онлайн. Об этом напомнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с областным кабмином и главами округов.





На совещании обсудили трансформацию здравоохранения Подмосковья.

«Один из важных вопросов – трансформация здрава, в том числе в части телемедицины. Её очень важно наращивать как в формате «врач-пациент», так и «врач-врач». Продолжаем капремонт стационаров, строительство поликлиник. Какие-то из них мы уже запустили. Строятся большие медицинские центры в Балашихе и в Мытищах. Мы поставляем оборудование, стараемся создавать все условия. Ключевая же задача – снижение жалоб, реагирование на всё, что беспокоит людей», – отметил Воробьёв.