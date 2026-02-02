В Московской области уже закрыли онлайн 4% всех больничных листов
Закрыть больничный лист в Подмосковье теперь можно онлайн. Об этом напомнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с областным кабмином и главами округов.
На совещании обсудили трансформацию здравоохранения Подмосковья.
«Один из важных вопросов – трансформация здрава, в том числе в части телемедицины. Её очень важно наращивать как в формате «врач-пациент», так и «врач-врач». Продолжаем капремонт стационаров, строительство поликлиник. Какие-то из них мы уже запустили. Строятся большие медицинские центры в Балашихе и в Мытищах. Мы поставляем оборудование, стараемся создавать все условия. Ключевая же задача – снижение жалоб, реагирование на всё, что беспокоит людей», – отметил Воробьёв.В прошедшем году в регионе провели 5,5 млн телемедицинских консультаций. Это в 2,7 раза больше, чем в 2024-м. Сейчас на ТМК приходится 8% от общего количества обращений в первичном звене. 47% составляет выписка льготных лекарств, 24% – повторные визиты, 19% – наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями, 17% – прохождение диспансеризации.
Кроме того, с конца прошлого года у жителей Подмосковья появилась возможность закрывать больничные дистанционно. За это время 4% от всех больничных закрыли онлайн.