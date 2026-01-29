В Видном успешно удалили беременной опухоль яичника объёмом более литра

29 января 2026, 17:59

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновского перинатального центра удалили беременной пациентке 15-сантиметровую опухоль яичника. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





В гинекологическое отделение в плановом порядке поступила 24-летняя пациентка на 13-й неделе беременности с гигантской опухолью яичника. Доброкачественное образование мешало дальнейшему вынашиванию. Врачи провели высокотехнологичную операцию.



Опухоль выявили ещё на пятой неделе беременности во время ультразвукового исследования. Для удаления нужно было дождаться второго триместра.

«Всё это время пациентка была под наблюдением специалистов. На 13-й неделе её госпитализировали для хирургического вмешательства. На момент операции опухоль превышала 15 сантиметров с содержимым более литра. Мы провели лапароскопию: через небольшие проколы с помощью специальной камеры и инструментов успешно удалили новообразование», – рассказал заведующий гинекологическим отделением Видновского перинатального центра Николай Соваев.