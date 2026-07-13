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В Московской области в этом году откроют 26 новых детсадов

оригинал Фото: istockphoto.com/nilimage

26 новых детских садов откроются в Подмосковье в текущем году. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов на осмотре строящегося детсада на 205 мест в балашихинском микрорайоне Новое Павлино, сообщает пресс-служба регионального парламента.



В осмотре также принял участие глава округа Балашиха Сергей Юров.

«Этот детский сад — один из 26-ти дошкольных учреждений, уже сданных или готовящихся к открытию в Московской области в 2026 году: четыре сада построили за счёт бюджета области и 22 — на внебюджетные средства», — отметил Брынцалов.
Готовность детсада в микрорайоне Новое Павлино в настоящее время составляет более 80%. Сейчас в здании монтируют инженерные коммуникации и занимаются отделкой помещений, а на прилегающей территории проводят благоустройство.
Лев Каштанов

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