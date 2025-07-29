В Московской области в этом году отремонтируют 1845 подъездов
В многоквартирных домах Подмосковья с начала года по губернаторской программе уже отремонтировали 320 подъездов. Все они прошли приёмку комиссии, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Цель программы «Мой подъезд» – привести каждый подъезд региона к нормативному состоянию, повысив качество жизни населения.
«Программа учитывает интересы жителей. Они сами могут создавать индивидуальные решения для каждого МКД. В этом году будет отремонтировано 1845 подъездов. Контролируют проведение работ сотрудники ведомства. Всю работу планируем завершить до конца года», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Чтобы в подъезде провели ремонт, собственникам жилых помещений нужно провести общее собрание. Затем совместно с управляющей организацией необходимо определить объём и виды работ, сроки и стоимость их выполнения.
В перечень ремонтных мероприятий в рамках программы входят: ремонт входных групп, в том числе установка пандусов, ремонт полов с восстановлением плиточного покрытия, ремонт стен и потолков, замена почтовых ящиков, осветительных приборов, ремонт или замена клапанов мусоропровода, а также оконных блоков.
Качество ремонта в подъездах проверяет комиссия при участии представителей совета дома, местной администрации и сотрудников управления технадзора капремонта Московской области.