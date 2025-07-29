В Московской области в этом году отремонтируют 1845 подъездов

29 июля 2025, 19:49

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В многоквартирных домах Подмосковья с начала года по губернаторской программе уже отремонтировали 320 подъездов. Все они прошли приёмку комиссии, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Цель программы «Мой подъезд» – привести каждый подъезд региона к нормативному состоянию, повысив качество жизни населения.

«Программа учитывает интересы жителей. Они сами могут создавать индивидуальные решения для каждого МКД. В этом году будет отремонтировано 1845 подъездов. Контролируют проведение работ сотрудники ведомства. Всю работу планируем завершить до конца года», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.