В Московской области в этом году планируют высадить три миллиона деревьев

07 сентября 2026, 17:18

оригинал А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Темпы реализации программы по сохранению лесов в Московской области стали одной из главных тем совещания губернатора Андрея Воробьёва с областным правительством и главами округов.





В этом году в регионе планируют высадить 3 млн сеянцев на площади 895 гектаров. Работы на площади 490 гектаров уже завершены. Весь посадочный материал выращен в подмосковных питомниках.

«В Подмосковье леса занимают более 40% территории и, безусловно, требуют внимания. Сегодня мы анализируем пожароопасную ситуацию, которую отслеживаем и с помощью видеокамер. Минимизировали ложное срабатывание. Всё это имеет принципиально важное значение, как и санитарные мероприятия. У нас есть приоритетные участки леса, часто прилегающие к большим городам, густонаселённым территориям, которые требуют особого ухода. В регионе также реализуют программу лесовосстановления. Это добрая традиция. Мы проводим акции по высадке не только в лесах, но и в городской черте. Считаю, что эта программа должна и дальше реализовываться»», – отметил Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Уборка неликвидной древесины – главный приоритет. Жители сообщают, где необходимо привести территорию в порядок. Мусор на участках, не переданных в пользование лесного фонда, убирает ОМСУ. План на этот год – 425 территорий. Он выполнен на 62%. Также проводим акцию «Чистый лес», в рамках которой вместе с жителями очистили 58 гектаров в 23 муниципалитетах. Участниками стали около 23 000 человек», рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО