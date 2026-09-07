В Московской области в этом году планируют высадить три миллиона деревьев
Темпы реализации программы по сохранению лесов в Московской области стали одной из главных тем совещания губернатора Андрея Воробьёва с областным правительством и главами округов.
В этом году в регионе планируют высадить 3 млн сеянцев на площади 895 гектаров. Работы на площади 490 гектаров уже завершены. Весь посадочный материал выращен в подмосковных питомниках.
«В Подмосковье леса занимают более 40% территории и, безусловно, требуют внимания. Сегодня мы анализируем пожароопасную ситуацию, которую отслеживаем и с помощью видеокамер. Минимизировали ложное срабатывание. Всё это имеет принципиально важное значение, как и санитарные мероприятия. У нас есть приоритетные участки леса, часто прилегающие к большим городам, густонаселённым территориям, которые требуют особого ухода. В регионе также реализуют программу лесовосстановления. Это добрая традиция. Мы проводим акции по высадке не только в лесах, но и в городской черте. Считаю, что эта программа должна и дальше реализовываться»», – отметил Воробьёв.
Активное участие в лесовосстановлении и озеленении городских территорий принимают жители Московской области в рамках акции «Лес Победы», которая проводится весной, и «День в лесу. Сохраним лес вместе» – осенью. С целью создания благоприятных условий для роста деревьев проводятся проходные рубки.
В этом году запланирована вырубка и уборка сухостойных и больных деревьев на площади 5000 гектаров. В основном это лесные зоны вдоль населенных пунктов и дорог. Сейчас работы выполнены на 69%. Завершить их планируют в ноябре.
«Уборка неликвидной древесины – главный приоритет. Жители сообщают, где необходимо привести территорию в порядок. Мусор на участках, не переданных в пользование лесного фонда, убирает ОМСУ. План на этот год – 425 территорий. Он выполнен на 62%. Также проводим акцию «Чистый лес», в рамках которой вместе с жителями очистили 58 гектаров в 23 муниципалитетах. Участниками стали около 23 000 человек», рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
В регионе работает четырёхуровневая система мониторинга пожароопасной обстановки. Первый уровень – наземное патрулирование, второй – видеомониторинг. 147 камер с искусственным интеллектом вращаются на 360 градусов, обеспечивая полный охват лесных территорий. В этом сезоне они обнаружили 60% всех пожаров. ИИ позволил сократить ложные срабатывания на 87%.
В дополнение к камерам, установленным в областных лесничествах, местность обследуют дроны. Третий уровень – авиапатрулирование, четвертый – космический мониторинг. Организована работа по оперативному реагированию на термоточки, которая позволяет выявлять и локализовывать пожары на ранних стадиях.
Этим летом количество лесных пожаров в Подмосковье сократилось в три раза. Всего был зафиксирован 31 пожар, тогда как летом 2025-го – 113. Все они были ликвидированы в первые сутки.