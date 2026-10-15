В Московской области в этом году провели 3,8 млн телемедицинских консультаций

15 октября 2026, 14:19

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье с начала года провели около 3,8 млн телемедицинских консультаций. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.





Жители Московской области могут получить консультацию врача дистанционно, не посещая поликлинику. Телемедицина позволяет онлайн обсудить с медиком результаты анализов и обследований, скорректировать лечение, решить вопросы наблюдения за состоянием здоровья.

«Такой формат экономит время и делает помощь доступнее. Не выходя из дома, можно получить рекомендации врача, обсудить результаты обследований, продлить рецепт на льготное лекарство или закрыть больничный. Если нужен осмотр, врач пригласит на приём в поликлинику», – пояснила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.