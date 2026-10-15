В Московской области в этом году провели 3,8 млн телемедицинских консультаций
В Подмосковье с начала года провели около 3,8 млн телемедицинских консультаций. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Жители Московской области могут получить консультацию врача дистанционно, не посещая поликлинику. Телемедицина позволяет онлайн обсудить с медиком результаты анализов и обследований, скорректировать лечение, решить вопросы наблюдения за состоянием здоровья.
«Такой формат экономит время и делает помощь доступнее. Не выходя из дома, можно получить рекомендации врача, обсудить результаты обследований, продлить рецепт на льготное лекарство или закрыть больничный. Если нужен осмотр, врач пригласит на приём в поликлинику», – пояснила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Как напомнили в министерстве, в Подмосковье работают 16 центров телемедицины, которые сосредоточены только на онлайн-консультациях. Записаться на такую консультацию можно через приложение «Добродел Здоровье», чат-бот Денис в мессенджере «МАХ» или региональный портал госуслуг «Здоровье».