В Московской области в этом году собрали 165 тонн тыквы
В этом году сельхозпроизводители Подмосковья собрали 165 тонн тыквы. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области в преддверии Тыквенного спаса.
Этот неофициальный праздник посвящён одной из главных культур осеннего сезона. Его отметят 31 октября.
«Для Подмосковья тыква – не массовая культура, но её всё равно выращивают. В 2026 году тыкву убрали с площади 12,5 гектаров. Средняя урожайность превысила 13 тонн с гектара. Несмотря на небольшие площади, культуру выращивают как фермерские хозяйства, так и сельскохозяйственные предприятия», – уточнили в ведомстве.Среди производителей там назвали КФХ «Павловское» и «Белые Луги» в Шаховской, а также «Агрофирму Сосновка» в Коломенском округе. Последняя входит в агрохолдинг «ОСП агро», который культивирует тыкву, в том числе сортов «Оранж Саммер» и «Элиана».
Плоды «Оранж Саммер» отличаются идеально округлой формой, гладкой кожицей и насыщенным оранжевым цветом. Поэтому их легко спутать с апельсинами или мандаринами.