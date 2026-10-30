В Московской области в этом году собрали 165 тонн тыквы

30 октября 2026, 21:06

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В этом году сельхозпроизводители Подмосковья собрали 165 тонн тыквы. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области в преддверии Тыквенного спаса.





Этот неофициальный праздник посвящён одной из главных культур осеннего сезона. Его отметят 31 октября.

«Для Подмосковья тыква – не массовая культура, но её всё равно выращивают. В 2026 году тыкву убрали с площади 12,5 гектаров. Средняя урожайность превысила 13 тонн с гектара. Несмотря на небольшие площади, культуру выращивают как фермерские хозяйства, так и сельскохозяйственные предприятия», – уточнили в ведомстве.