В Московской области в этом году строят 18 крупных дорожных объектов

Видео: t.me/vorobiev_live
В Подмосковье в прошлом году ввели в строй 15 крупных дорожных объектов. В этом в работе ещё 18, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв по итогам рабочей встречи в Кремле с Владимиром Путиным. Он доложил рассказал президенту о приоритетных проектах в регионе.
«Самый масштабный и долгожданный проект – Южно-Лыткаринская автомагистраль. В феврале запустили первый участок ЮЛА – развязку на Симферопольском и Расторгуевском шоссе. В конце мая планируем открыть участок от Володарского до Новорязанского шоссе с мостом через Москву-реку в Лыткарино, а в июле – дорогу от Каширского шоссе до трассы А-105, ведущей к аэропорту Домодедово. Полностью магистраль 45-километровую магистраль рассчитываем запустить в декабре», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.Он добавил, что в Подмосковье продолжают решать задачу, поставленную президентом, – развитие дорожной сети и Московского транспортного узла.
«При поддержке Владимира Владимировича и федерального правительства у нас уже реализованы стратегически важные проекты – трасса М-5 «Урал» – обход Октябрьского – и развязка в Малых Вязёмах, Поехал путепровод в Быково, связавший Егорьевское шоссе и «Урал». Продолжаем открывать путепроводы через МЦД. С 2016 года построили 11 объектов, в работе еще три – Аникеевка, Апрелевка и Опалиха», – перечислил глава региона.Как подчеркнул Воробьёв, вместе с жителями было найдено решение по третьему въезду в город Королёв, о котором президента просили в декабре в ходе проведения «Прямой линии».
«Отремонтируем старую дорогу, сделаем новую развязку с эстакадой на Ярославском шоссе и проведём работы внутри города», – пояснил губернатор.Как отметил Воробьёв, все эти проекты позволят значительно улучшить транспортную доступность и комфорт передвижения для жителей области.
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Лора Луганская