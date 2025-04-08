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В Московской области в этом году строят 18 крупных дорожных объектов

Видео: t.me/vorobiev_live

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В Подмосковье в прошлом году ввели в строй 15 крупных дорожных объектов. В этом в работе ещё 18, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв по итогам рабочей встречи в Кремле с Владимиром Путиным. Он доложил рассказал президенту о приоритетных проектах в регионе.
«Самый масштабный и долгожданный проект – Южно-Лыткаринская автомагистраль. В феврале запустили первый участок ЮЛА – развязку на Симферопольском и Расторгуевском шоссе. В конце мая планируем открыть участок от Володарского до Новорязанского шоссе с мостом через Москву-реку в Лыткарино, а в июле – дорогу от Каширского шоссе до трассы А-105, ведущей к аэропорту Домодедово. Полностью магистраль 45-километровую магистраль рассчитываем запустить в декабре», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Он добавил, что в Подмосковье продолжают решать задачу, поставленную президентом, – развитие дорожной сети и Московского транспортного узла.
«При поддержке Владимира Владимировича и федерального правительства у нас уже реализованы стратегически важные проекты – трасса М-5 «Урал» – обход Октябрьского – и развязка в Малых Вязёмах, Поехал путепровод в Быково, связавший Егорьевское шоссе и «Урал». Продолжаем открывать путепроводы через МЦД. С 2016 года построили 11 объектов, в работе еще три – Аникеевка, Апрелевка и Опалиха», – перечислил глава региона.
Как подчеркнул Воробьёв, вместе с жителями было найдено решение по третьему въезду в город Королёв, о котором президента просили в декабре в ходе проведения «Прямой линии».
«Отремонтируем старую дорогу, сделаем новую развязку с эстакадой на Ярославском шоссе и проведём работы внутри города», – пояснил губернатор.
Как отметил Воробьёв, все эти проекты позволят значительно улучшить транспортную доступность и комфорт передвижения для жителей области.


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В Подмосковье построят импортозамещающее производство ротационных косилок
08 апреля 2025, 18:30

Фото: сайт selhozmash.ru

В Люберцах появится новый производственно-складской комплекс по выпуску сельхозмашин и навесного оборудования. Его планирует создать в рамках расширения производства компания «Сельхозмаш», сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Предприятие будет сосредоточено на замещении импортных аналогов на российском рынке.
«Компания инвестирует в строительство производственно-складского комплекса 200 млн рублей. Запуск запланирован на 2027 год. Ожидается, что после выхода на полную мощность комплекс ежегодно сможет выпускать около 1,3 тыс. ротационных косилок», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что на новом предприятии создадут 50 рабочих мест. «Сельхозмаш» получил в аренду для увеличения производства и расширения номенклатуры продукции земельный участок на льготных условиях.
«Площадь участка – 1,4 га. Общая площадь застройки, включающей производственно-складской и административно-бытовой комплексы, составит 9 тыс. кв. м», – отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.
На новом предприятии будут производить ротационные косилки, работающие в самых сложных условиях. Их стоимость вдвое ниже, чем цена зарубежных аналогов. Такие приборы подходят для подкоса пастбищ, скашивания мелкого кустарника и удаления крупных сорняков.

Как напомнили в министерстве, «Сельхозмаш» продолжает традиции завода им. Ухтомского, который был лидером в производстве сеноуборочной техники в России и СНГ. Более 20 лет компания специализируется на производстве машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства.

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В Богородском округе ввели карантин по бешенству из-за заражённой лисы
08 апреля 2025, 18:21

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Карантин по бешенству животных ввели на территории товарищества собственников недвижимости «Полтево» в Богородском городском округе из-за выявленного вируса у лисицы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В очаге эпизоотии специалисты проводят поквартирные и подворовые обходы владельцев восприимчивых к бешенству животных для проведения вакцинации, а также с целью выявления животных, подозреваемых в заболевании», — говорится в сообщении.
Кроме того, в зоне карантина ведётся отлов бездомных животных, а также дератизация и дезинфекция.

В министерстве подчеркнули, что карантин по бешенству в Богородском округе продлится минимум до начала июня.

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Сборная Подмосковья выиграла командное первенство России по бадминтону
08 апреля 2025, 17:53

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области по бадминтону заняла первое место на командном турнире лично-командного первенства России среди юношей и девушек до 17 лет. Команда завоевала шесть золотых, серебряную и две бронзовые медали, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Команда Подмосковья в командном турнире первенства обошла сборные Санкт-Петербурга, Москвы и Татарстана. Также представители Московской области собрали весь золотой пьедестал личных соревнований.
«Захар Кель взял золотые награды в одиночном разряде и в тандеме с Матвеем Таволжановым – в парном. У девушек Марина Тарасова заняла первые места в одиночных соревнованиях и в парных – вместе с Анастасией Голубевой. Также Кель и Тарасова удостоились золота в миксте. Егор Брагин поднялся на третью ступень пьедестала в одиночном разряде и на вторую – по итогам парного с Ильёй Селезнёвым. А Василиса Ицкова, выступая с Селезнёвым, замкнула тройку призёров в смешанном парном разряде», – говорится в сообщении.
Лично-командное первенство России по бадминтону среди юношей и девушек до 17 лет проходило с 1 по 7 апреля в спорткомплексе «Борисоглебский» Раменского муниципального округа. В соревнованиях участвовали свыше 200 спортсменов из 24 регионов России.

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На конкурс патриотической песни в Красногорке представили более 30 композиций
08 апреля 2025, 17:40

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

XVII конкурс патриотической песни «Любовью к Родине дыша» состоялся в Красногорске, его участники — солисты школ и колледжей округа, а также самодеятельные коллективы — представили на суд жюри 32 композиции, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Целью конкурса является воспитание патриотизма и гражданственности. Артисты выступали в двух номинациях: «Я люблю тебя, Россия» (композиции о большой и малой Родине) и «Эхо фронтовых дорог» (песни военных лет)», — говорится в сообщении.
Начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации округа Красногорск Галина Ковалёва отметила, что стать участником конкурса может любой желающий.

«Конкурс патриотической песни как раз для тех, кто не обязательно занимается в наших творческих коллективах. Он дает возможность каждому попробовать себя в этом жанре. И именно в Год защитника Отечества и 80-летия Победы у нас больше всего конкурсантов», — сказала Галина Ковалёва.
Все участники конкурса получили билеты на концерт в Государственный Кремлевский дворец, а победители — ещё и подарочные сертификаты от окружной администрации.

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#культура
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Подмосковные врачи спасли подростка с поражёнными из-за муковисцидоза лёгкими
08 апреля 2025, 17:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Научно-исследовательского клинического института детства спасли жизнь подростка с практически полным поражением лёгких. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в НИКИ детства 14-летнего мальчика в тяжёлом состоянии. У него наблюдались дыхательная недостаточность, высокая температура и выраженная слабость. Подростка срочно направили в реанимацию.

Ранее пациент наблюдался в отделении муковисцидоза. Это редкое генетическое заболевание, при котором больше всего страдает дыхательная система. При обследовании врачи обнаружили признаки бактериального поражения лёгких, очаги которого были рассеяны по всей их ткани.
«На фоне муковисцидоза у мальчика развилась тяжёлая пневмония. Мы незамедлительно провели антибактериальное лечение, аппаратную кинезитерапию, интенсивную и таргетную терапию. Сложность состояла в том, что у пациента была пересажена печень, а это значительно сужает выбор препаратов», – рассказал заведующий детским кардиологическим отделением НИКИ детства Роман Будзинский.
К спасению юного пациента подключились врачи отделения муковисцидоза, кардиологи и пульмонологи. При поддержке президентского фонда «Круг добра» удалось получить жизненно важный препарат для ребёнка.

Через три недели лечения в многопрофильном стационаре состояние мальчика значительно улучшилось. Сейчас ребёнок выписан на амбулаторное лечение. В дальнейшем он продолжит наблюдаться у врачей отделения муковисцидоза НИКИ.

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