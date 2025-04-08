Воробьёв рассказал Путину о строительстве школ и привлечении учителей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В этом году в Московской области планируется построить не менее 25 школ. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал президенту Владимиру Путину во время рабочей встречи в Кремле.
«У нас каждый год прибавляется число школьников. Сейчас это плюс 25 тыс. каждый год. Это значит, что мы должны строить современные образовательные комплексы и развивать программу капремонта, которая есть в нацпроекте. В этом году мы построим порядка 25 школ. Все они современные. Школы мы научились строить красивые», – отметил глава региона.Ключевым моментом развития сферы образования Воробьёв назвал внимание к учителям.
«Когда мы заботимся об учителях, когда они могут планировать своё будущее, преподавать детям что-то интересное, новое, это всегда очень востребовано. Поэтому ставим себе задачу и дальше уделять большое внимание образованию. У нас увеличивается и количество школ, и количество преподавателей. Плюс нам нужно ещё усиление по таким дисциплинам, как математика, русский язык, физика, химия и биология. Это востребовано, особенно во флагманских школах, где дети берут на себя большую нагрузку», – сказал глава региона.Он рассказал президенту о программе социальной ипотеки для преподавателей.
«Мы учителям оплачиваем тело кредита, а учитель – только проценты. Получается порядка 20-26 тыс. рублей в месяц. Ещё мы приглашаем учителей и для начала оплачиваем аренду жилья. В общем, делаем так, чтобы учителей у нас хватало», – пояснил Воробьёв.Путин назвал такую работу эффективной.
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Лора Луганская