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Воробьёв рассказал Путину о строительстве школ и привлечении учителей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В этом году в Московской области планируется построить не менее 25 школ. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал президенту Владимиру Путину во время рабочей встречи в Кремле.
«У нас каждый год прибавляется число школьников. Сейчас это плюс 25 тыс. каждый год. Это значит, что мы должны строить современные образовательные комплексы и развивать программу капремонта, которая есть в нацпроекте. В этом году мы построим порядка 25 школ. Все они современные. Школы мы научились строить красивые», – отметил глава региона.
Ключевым моментом развития сферы образования Воробьёв назвал внимание к учителям.
«Когда мы заботимся об учителях, когда они могут планировать своё будущее, преподавать детям что-то интересное, новое, это всегда очень востребовано. Поэтому ставим себе задачу и дальше уделять большое внимание образованию. У нас увеличивается и количество школ, и количество преподавателей. Плюс нам нужно ещё усиление по таким дисциплинам, как математика, русский язык, физика, химия и биология. Это востребовано, особенно во флагманских школах, где дети берут на себя большую нагрузку», – сказал глава региона.
Он рассказал президенту о программе социальной ипотеки для преподавателей.
«Мы учителям оплачиваем тело кредита, а учитель – только проценты. Получается порядка 20-26 тыс. рублей в месяц. Ещё мы приглашаем учителей и для начала оплачиваем аренду жилья. В общем, делаем так, чтобы учителей у нас хватало», – пояснил Воробьёв.
Путин назвал такую работу эффективной.

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В Подмосковье отремонтировали остановочные павильоны в девяти округах
08 апреля 2025, 15:38

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Павильоны остановок общественного транспорта, установленные на региональных дорогах, отремонтировали в девяти округах Московской области специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Остановки были отремонтированы на Лихачёвском проспекте в Долгопрудном, улице Индустриальная в Ногинске, на улице Михалевича в Раменском, на улице Заводская в Щёлкове и на проспекте Науки в Пущине», — говорится в сообщении.
Кроме того, в порядок привели остановки, расположенные на Пятницком шоссе в деревне Брёхово городского округа Химки, на Можайском шоссе в одинцовском селе Перхушково, на улице Центральная в селе Алабушево городского округа Солнечногорск, а также на дорогах в богородском селе Бисерово и у талдомского села Сущёво.

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В Подмосковье запущена программа модернизации электроснабжения на 290 млрд рублей
08 апреля 2025, 15:36

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье ведётся большая работа по модернизации теплоснабжения, электроснабжения и газификации. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал президенту Владимиру Путину во время рабочей встречи в Кремле.
«Хотел сделать акцент на модернизации теплоснабжения, электроснабжения и газификации. Это очень важно для людей. Мы предусмотрели на следующие четыре года очень заметную программу по электроснабжению вместе с «Россетями», с Министерством энергетики, с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Мы обращались к вам, потому что постоянно бьём пики потребления электроэнергии. Плюс индустриальные парки. Нужна мощная энергообеспеченность, поэтому мы реализуем такую программу. Это порядка 290 млрд рублей на пять лет – питающие центры», – сказал Воробьёв.
Путин назвал эту программу капиталоёмкой. Губернатор, в свою очередь отметил, что сегодня без энергии как никогда сложно обеспечивать прорыв в развитии экономики.

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Многодетные семьи Подмосковья получили с начала года около 380 участков
08 апреля 2025, 15:26

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Бесплатные земельные участки в Московской области получили за первый квартал текущего года 378 многодетных семей, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«Семьи получили участки в 34 подмосковных округах. Больше всего участков — 116 — передали многодетным за первые три месяца текущего года в Одинцовском округе. В Электростали участки получили 28 семей, в Пушкинском округе — 23, а в Солнечногорске, Ленинском и Подольске участки получила 21 семья в каждом из округов», — говорится в сообщении.
Как отметил глава Минмособлимущества Тихон Фирсов, всего с момента запуска программы по обеспечению участками многодетных, землю в регионе получили 37 тысяч 939 таких семей. В очереди на получение стоят 17 тысяч 290 семей. Работа по формированию походящих для них участков продолжается.

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Воробьёв: тема транспорта имеет для мегаполиса принципиально важное значение
08 апреля 2025, 15:19

В. Путин и А. Воробьёв (Фото: сайт http:kremlin.ru)

Андрей Воробьёв поблагодарил Владимира Путина за решения, принятые с сфере развития транспорта Подмосковья. Президент провёл рабочую встречу с губернатором Московской области в Кремле.
«Хотел вас поблагодарить за те решения, которые были приняты здесь в 2017 году. Это трасса М-5 «Урал», это направление в сторону Коломны, Рязани. Там наши жители тратили бесконечное количество времени. Это путепроводы и обход в Октябрьском. Он, слава богу, сдан. Спасибо правительству, все чётко отработано. Так же, как и Вязёмы, – это тоже развязка на ЦКАД, которая сегодня дала очень большую экономию времени», – сказал Воробьёв.
Он добавил, что в Подмосковье реализуют и концессионные проекты. Это, например, строительство большой Южно-Лыткаринской трассы. Её планируется сдать в конце года. Воробьёв подчеркнул, что тема транспорта имеет для мегаполиса принципиально важное значение. Так, транспорт позволяет развивать индустриальные парки.
«Мы строим пять индустриальных парков, один из них – в Ленинском городском округе. Я к вам обращался по 100 гектарам в этом округе, и вы поддержали. Через год мы заканчиваем строительство большого индустриального парка. И на «Прямой линии» был вопрос о дороге в Королёве. Мы вдумчиво и аккуратно смотрели разные варианты. Если не к концу года, то в I квартале 2026-го мы построим дорогу, которая действительно вызволит из плена 250 тысяч человек», – заключил губернатор.
Помимо развития транспорта, глава Подмосковья информировал Путина о проектах в сфере медицины. Обсуждали и социальные вопросы, в том числе помощь участникам спецоперации и их семьям, меры поддержки школьных учителей.

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#московская область
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Для дошкольников из Балашихи провели урок о мусоре
08 апреля 2025, 14:51

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Интерактивный урок, посвящённый отходам, провёл для воспитанников дошкольной группы «Кувшинка» детского сада №18 округа Балашиха региональный оператор по обращению с ТКО в Ногинском кластере, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«На уроке ребятам рассказали, какие бывают виды отходов, что такое опасные, медицинские и крупногабаритные отходы, а также какой вред мусор наносит природе и как его правильно утилизовать, чтобы защитить окружающую среду», — говорится в сообщении.
Кроме того, дошколята узнали, как правильно выбрасывать мусор на контейнерной площадке, где действует система «Два бака» для раздельного сбора отходов. Детям также рассказали, как собранные отходы попадают на предприятия по переработке мусора и как используются извлечённые из отходов полезные материалы.

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