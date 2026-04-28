Волковский путепровод в Мытищах планируют достроить в 2028 году
Завершить строительство путепровода на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира в Мытищах планируют во втором квартале 2028 года. Пока готовность объекта составляет около 10%, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Сейчас работа сосредоточена на строительстве подпорных стен.
«Предполагается устройство четырёх стен. На двух из них уже приступили к строительству. На стройплощадке заняты 23 рабочих, шесть инженерно-технических специалистов, привлечено 15 единиц техники», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Проект предусматривает строительство путепровода длиной более 320 метров, устройство тротуаров с двух сторон и создание четырёх съездов. Помимо этого, будет устроено два надземных пешеходных перехода через Волковское шоссе и улицу Мира.
Как пояснили в министерстве, новый путепровод с бессветофорным движением позволит перераспределить транспортные потоки на этих магистралях, что значительно улучшит дорожную ситуацию в Мытищах.