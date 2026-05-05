Достижения.рф

Следователи нашли тело пропавшего в апреле мальчика в водоёме в Тверской области

Фото: Istock/Петр Ткаченко

В Тверской области следователи нашли тело подростка в рамках расследования уголовного дела о его безвестном исчезновении. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.



Несовершеннолетний пропал 26 апреля в посёлке городского типа Кесова Гора. Поисковые мероприятия с участием собак и квадрокоптеров проходили ежедневно. Волонтёры поисково-спасательного отряда, сотрудники МЧС и МВД осматривали участки местности, заброшенные здания, лесные массивы и водоёмы.

По факту исчезновения следователи возбудили уголовное дело. 5 мая в ходе поисковых мероприятий поисковая группа обнаружила тело подростка без видимых телесных повреждений в водоёме в пгт Кесова Гора.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0