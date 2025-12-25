Достижения.рф

В округе Егорьевск открыли новый ФАП и два здравпункта

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Три новых медучреждения заработали в округе Егорьевск: фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в деревне Поповская и здправпункты в селе Лелечи и деревне Колычево. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



Суммарно помощь в этих медучреждениях будут получать более 1,9 тыс. человек.

«В здравпунктах и ФАПе пациенты могут получить консультацию фельдшера, оформить льготный рецепт на лекарство, получить прививку и пройти первый этап диспансеризации», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Помощь в медучреждениях оказывается бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования.

ФАП расположен по адресу: деревня Поповская, дом №80А, здравпункт в Колычеве — на Садовой улице, дом №36, а здравпункт в Лелечах — в доме №46.
Лев Каштанов

