В Подмосковье утвердили новые требования к ИЖС
Общие требования к индивидуальному жилищному утвердили в Московской области, они касаются коттеджных и дачных посёлков. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
Документ регулирует размещение объектов в посёлке, включая общественные здания и инженерную инфраструктуру, а также въезды и расстояние от дома до границы участка.
«Разрабатывая требования к ИЖС, мы стремились улучшить качество жизни в загородных посёлках, сформировать безопасную и комфортную среду, уйти от хаотичной застройки и «нарезки» необеспеченных инфраструктурой участков», — пояснила главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.В нормах прописано также обязательное наличие общей автодороги с твёрдым покрытием, гостевых парковок, детских, спортивных и контейнерных площадок и пр.
Полный текст документа размещён на сайте регионального правительства.