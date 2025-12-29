Достижения.рф

В Подмосковье утвердили новые требования к ИЖС

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Общие требования к индивидуальному жилищному утвердили в Московской области, они касаются коттеджных и дачных посёлков. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.



Документ регулирует размещение объектов в посёлке, включая общественные здания и инженерную инфраструктуру, а также въезды и расстояние от дома до границы участка.

«Разрабатывая требования к ИЖС, мы стремились улучшить качество жизни в загородных посёлках, сформировать безопасную и комфортную среду, уйти от хаотичной застройки и «нарезки» необеспеченных инфраструктурой участков», — пояснила главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.
В нормах прописано также обязательное наличие общей автодороги с твёрдым покрытием, гостевых парковок, детских, спортивных и контейнерных площадок и пр.

Полный текст документа размещён на сайте регионального правительства.
Лев Каштанов

