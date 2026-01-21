Жильцы трёх домов в «Новом Пушкино» получили ключи от квартир
В жилом квартале «Новое Пушкино» в Пушкинском округе завершили выдачу ключей собственникам квартир в трёх новых домах. Девелопер Ingrad, который в 2024 году вошёл в состав Sminex, передал жильцам 1 410 квартир. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.
Все дома выполнили в едином современном архитектурном стиле. В корпусах предусмотрели помещения для хранения колясок и келлеры. Входные группы сделали на уровне земли — без ступеней и пандусов. Во дворах организовали пространство без машин, а планировки квартир продумали с учётом разных сценариев жизни.
Жилой квартал «Новое Пушкино» развивается по принципу «5-минутного города». Здесь работают школы и детские сады, есть спортивные объекты и коммерческая инфраструктура. Квартал расположен в экологически благоприятном районе, рядом с зелёными зонами и водоёмами.
Застройщик благоустроил несколько дворов и создал прогулочный бульвар длиной более 500 метров. Это пространство подходит для прогулок, занятий спортом и встреч с друзьями.
В Подмосковье девелоперы — ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и другие — вместе с жильём строят школы, детские сады и другую социальную инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий за счёт внебюджетных средств.
