Жильцы трёх домов в «Новом Пушкино» получили ключи от квартир

21 января 2026, 09:48

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В жилом квартале «Новое Пушкино» в Пушкинском округе завершили выдачу ключей собственникам квартир в трёх новых домах. Девелопер Ingrad, который в 2024 году вошёл в состав Sminex, передал жильцам 1 410 квартир. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.