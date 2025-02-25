В Московской области за неделю эвакуировали более 3,7 тыс. машин

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 3,7 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«За неделю с подмосковных улиц увезли на штрафные стоянки 3 тысячи 717 машин, что на 120 машин меньше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.Больше всего нарушений было зафиксировано в округе Химки: там эвакуировали 349 машин. На второе место недельного антирейтинга вышел Ленинский округ, где на штрафстоянки увезли 348 машин. Третье и четвёртое место антирейтинга заняли Мытищи и Люберцы с 318 и 244 эвакуированными автомобилями соответственно, а замыкает топ-5 округ Котельники, где эвакуировали 214 машин-нарушителей.
Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, через приложение «112 МО», а также через сайт регионального Центра безопасности дорожного движения.
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Лев Каштанов