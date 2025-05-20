В Московской области за неделю эвакуировали более 4 тысяч автомобилей

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
За прошедшую неделю в Подмосковье эвакуировали 4 099 автомобилей, нарушивших правила остановки и стоянки, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Количество перемещённых транспортных средств выросло на 777 по сравнению с предыдущей неделей.
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Дайана Хусинова