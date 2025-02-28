В Московской области за неделю ликвидировали 414 засоров

Рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства провели полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии на территории одного из промышленных объектов в селе Беседы Ленинского округа, в результате были обнаружены 17 нелегальных мигрантов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.