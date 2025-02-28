В Московской области за неделю ликвидировали 414 засоров

Видео: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
За неделю специалисты «Коммунальных систем Московской области» устранили 414 засоров в канализационных системах семи городских округов Восточной части Подмосковья, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
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Дайана Хусинова