На промышленном объекте в Ленинском округе обнаружили 17 нелегалов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства провели полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии на территории одного из промышленных объектов в селе Беседы Ленинского округа, в результате были обнаружены 17 нелегальных мигрантов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе рейда в отделение полиции доставили 31 иностранного гражданина, их проверили по информационным базам и обнаружили, что 17 приезжих из Средней Азии нарушают режим пребывания в Российской Федерации», — говорится в сообщении.На каждого из нарушителей составили протокол и оштрафовали на 5 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).
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Лев Каштанов