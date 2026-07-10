В Московской области за неделю заметили и потушили четыре пала травы
В Подмосковье за прошедшую неделю зафиксировали четыре случая горения сухой травы. Суммарная площадь возгораний составила 37,5 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
В ведомстве напомнили, что с 20 апреля на всей территории Московской области действует особый противопожарный режим.
«Уважаемые жители! Пал травы опасен и влечёт административную ответственность. Будьте внимательны и осторожны с огнём. О любых возгораниях немедленно сообщайте по номеру 112», – обратились к жителям в управлении.Там добавили, что сотрудники органов государственного пожарного надзора составили в отношении нарушителей противопожарного режима 17 протоколов, в том числе 10 - в отношении граждан; три – в отношении должностных лиц и четыре – в отношении юрлиц.
По результатам рассмотрения административных дел в 17 случаях назначались наказания в виде штрафов на общую сумму 750 000 рублей.