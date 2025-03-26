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В Московской области задержали банду чёрных риелторов

Фото: iStock / Nadzeya Haroshka

Фото: iStock / Nadzeya Haroshka

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Сотрудники подмосковного уголовного розыска задержали предполагаемых чёрных риелторов. Троих мужчин и двух женщин подозревают в мошенничестве в сфере недвижимости, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Злоумышленники разработали криминальную схему по отчуждению имущества граждан. По оформленной на одного из фигурантов поддельной доверенности они продали квартиру жительницы Звенигорода. Полицейские установили личности аферистов и при поддержке сотрудников Росгвардии задержали их по местам проживания в Москве и Туле. В ходе обысков у них обнаружили и изъяли мобильные телефоны и банковские карты», – рассказала Волк.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в составе организованной преступной группы с причинением ущерба в особо крупном размере, превышающем 1 млн рублей. Два фигуранта заключены под стражу, трое отправлены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Правоохранители устанавливают все эпизодов противоправной деятельности и возможных соучастников задержанных.

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Под Дмитровом из-за пала сухой травы пришлось тушить природный пожар
26 марта 2025, 10:15

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Дмитровском городском округе неизвестные подожгли сухую траву. Огонь начал быстро распространяться, сейчас природный пожар ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В Дмитрове кто-то особо умный решил поджечь прошлогоднюю траву. Стоит ли говорить, насколько быстро начал распространяться огонь? В Подмосковье уже стартовал пожароопасный сезон. Будьте аккуратны и не играйте с огнём», – говорится в сообщении.
Как напомнили в подмосковном Комлесхозе, за поджог, который привёл к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность. Для физических лиц это штрафы в размере до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей.

Предусмотрено также лишение свободы на срок до 10 лет.

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#московская область
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На ускорителе частиц NICA в Дубне запустили первый сеанс
26 марта 2025, 10:00

Фото: Фотобанк МО

На ускорительном комплексе NICA запущен первый сеанс . Работы на базе ОИЯИ продлятся около полугода, сообщили в пресс-службе Объединённого института ядерных исследований, расположенного в Дубне.
«Это исторический момент, путь длиной в 19 лет. Ждём данных первых физических экспериментов, когда мы увидим на мониторах в пультовой сталкивающиеся пучки», – сказал директор научного центра Григорий Трубников.
NICА – ускоритель частиц, один из проектов класса «мегасайенс» в России. С помощью этой установки учёные рассчитывают понять, как в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны.

26 марта Объединённый институт ядерных исследований отмечает 69-летие со дня основания. Запуск ускорителя приурочен к этой дате.

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#московская область
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В КУРО состоялся финальный этап регионального конкурса школьных проектов
26 марта 2025, 09:55

Фото: Министерство образования Московской области

В Корпоративном университете развития образования прошёл финал очного тура регионального этапа конкурса школьных предпринимательских проектов, сообщает Министерство образования Московской области.
В соревновании приняли участие учащиеся 10–11 классов из школ Подмосковья. На региональный этап было подано 214 проектов от 207 образовательных учреждений, но до финала дошли только 27 работ из 17 городских округов.

Конкурс включал девять номинаций, охватывающих такие сферы, как производство, торговля, экология, образование, цифровая экономика и другие. Финалисты представили свои идеи, среди которых благоустройство пруда и создание рекреационной зоны в посёлке Быково Раменского округа, организация сервисной службы по обслуживанию винтовых компрессоров, разработка бренда по переработке отходов, открытие школы исторического фехтования и многое другое.

Организаторы подчеркнули значимость подобных мероприятий для развития предпринимательских навыков у молодого поколения, а также их творческих и профессиональных способностей.

В пресс-службе министерства поздравили участников с успехами и пожелали им дальнейших достижений в развитии своих проектов.

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На открытии Театральной недели в Кашире зрители увидели 50 творческих номеров
26 марта 2025, 09:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

22 марта в городском округе Кашира начался Открытый театральный фестиваль имени Б. В. Щукина «Театральная неделя — 2025». В фойе Дома культуры имени Ленина гостей встречал оркестр русских народных инструментов «Сувенир» Каширской Детской школы искусств, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Официальное открытие фестиваля прошло с выступления вокальной студии «Каданс» и театрального коллектива «Фантазия». В этот день зрители увидели 50 номеров чтецов — как сольных исполнителей, так и коллективов, приехавших из Каширы, Ступина, Чехова, Домодедова, Коломны, Зарайска и Москвы. Главная тема программы – «Поколению победителей посвящается», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме спектаклей, гостей фестиваля ждали тематические развлечения: буфет Василия Щукина, передвижная выставка Каширского краеведческого музея и специальные фотозоны.

Фестиваль продлится до 29 марта, а ознакомиться с расписанием спектаклей можно по ссылке.

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Всадница из Подмосковья выиграла шесть медалей на турнире по конному спорту
Всадница из Подмосковья выиграла шесть медалей на Всероссийском турнире по конному спорту «Виват, Россия»
26 марта 2025, 09:38

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсменка из Подмосковья Варвара Бушуева, представляющая Раменский муниципальный округ, завоевала шесть серебряных медалей на Всероссийских соревнованиях по конному спорту «Виват, Россия», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В зачёте «Выездка (большой приз U25)» Бушуева, выступавшая на лошади Индире Ганди, заняла второе место с результатом 64,744%. Победительницей стала Ксения Григорян из Москвы, набравшая 64,974% в паре с конём Эстроном. Бронзу завоевала Валерия Ганина из Нижегородской области на Глории, показав результат 64,103%.

В категории «Средний приз (малый круг)» Бушуева и Индра Ганди вновь стали вторыми с итоговым процентом 64,676%. Первое место заняла Ксения Григорян на Эстроне (65,294%), а третьей финишировала Валерия Ганина на Глории (64,441%).

В дисциплине «КЮР (большой приз U-25)» Варвара Бушуева добавила ещё одно серебро в свою копилку, набрав 66,575%. Победа досталась Ксении Григорян на Эстроне (67,130%), а третье место заняла Валерия Ганина на Глории (65,885%).

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В юношеском КЮРе Бушуева, выступая на лошади Герцог Дей, также стала второй. Их результат составил 68,185%. Победу одержала Катерина Музюкина из Калужской области на Кардене (68,785%), а третье место заняла Дарья Ховрина из Москвы на Балатоне (67,980%).

Кроме того, в зачёте «Личный приз. Юноши» Бушуева стала вице-чемпионкой турнира. Спортсменка в паре с Героцогом Дей вновь завоевали серебро, показав результат 65,794%. Первой стала Дарья Ховрина на Балатоне (67,824%), а третье место заняла Арина Шадская из Москвы на Вилуне (65,647%).

В абсолютном первенстве турнира Бушуева на Индире Ганди также заняла вторую позицию с суммарным результатом 195,995% по итогам трёх дней соревнований. Чемпионкой стала Ксения Григорян на Эстроне (197,398%), а третье место заняла Валерия Ганина на Глории (194,429%).

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Соревнования «Виват, Россия» проходили с 18 по 24 марта 2025 года в деревне Орлово Ленинского городского округа. Турнир организован в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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