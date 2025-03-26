В Московской области задержали банду чёрных риелторов

Фото: iStock / Nadzeya Haroshka
Сотрудники подмосковного уголовного розыска задержали предполагаемых чёрных риелторов. Троих мужчин и двух женщин подозревают в мошенничестве в сфере недвижимости, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Злоумышленники разработали криминальную схему по отчуждению имущества граждан. По оформленной на одного из фигурантов поддельной доверенности они продали квартиру жительницы Звенигорода. Полицейские установили личности аферистов и при поддержке сотрудников Росгвардии задержали их по местам проживания в Москве и Туле. В ходе обысков у них обнаружили и изъяли мобильные телефоны и банковские карты», – рассказала Волк.Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в составе организованной преступной группы с причинением ущерба в особо крупном размере, превышающем 1 млн рублей. Два фигуранта заключены под стражу, трое отправлены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Правоохранители устанавливают все эпизодов противоправной деятельности и возможных соучастников задержанных.
Читайте также:
Экстрасенс из Махачкалы выманила у разведенной женщины 450 тысяч рублей
Появилось видео стрельбы, произошедшей в ЖК «Ольгино парк» в подмосковном Железнодорожном
Столичные росгвардейцы задержали мужчину с крупной партией наркотиков
Лора Луганская