Столичные росгвардейцы задержали мужчину с крупной партией наркотиков

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
Столичные росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в незаконном распространении запрещённых веществ. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по городу Москве.
Правоохранители во время патрулирования в районе Новогиреево на востоке столицы обратили внимание на мужчину, который что-то искал с фонариком среди мусорных баков. Увидев служебный автомобиль, неизвестный гражданин попытался спрятаться, но был остановлен для проверки документов. Во время беседы 54-летний москвич заметно нервничал, а затем сознался, что имеет при себе наркотические вещества.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая при личном досмотре изъяла 21 сверток с неизвестным веществом. По результатам проведённой экспертизы было установлено, что в свёртках находится мефедрон общей массой свыше 35 граммов.
Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая при личном досмотре изъяла 21 сверток с неизвестным веществом. По результатам проведённой экспертизы было установлено, что в свёртках находится мефедрон общей массой свыше 35 граммов.
Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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Анастасия Чинкова