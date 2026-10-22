В Московской области зафиксировали рост промышленного производства

22 октября 2026, 12:45

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Промышленное производство в Московской области выросло за восемь месяцев текущего года на 3,7%. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в интервью телеканалу 360.





Глава региона отметил, что поддержка предпринимательства является одной из важнейших задач областных властей.





«Мы поддерживаем и действующие предприятия, и новые производства: помогаем с финансированием, площадками, инфраструктурой и кадрами. Это даёт результаты. За восемь месяцев 2026 года промпроизводство выросло на 3,7%, розничная торговля — на 6,6%. По оценке на весь этот год экономика Подмосковья вырастет на 0,9%», — сказал Воробьёв.