Загруженность дорог Подмосковья утром 3 сентября достигла пяти баллов

Общий уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро среды, 3 сентября, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Основные заторы наблюдаются на девятнадцати вылетных магистралях.

«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-2 «Крым» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали более миллиона автомобилей, что на пять с половиной процентов больше, чем в среднем в прошлом месяце.
