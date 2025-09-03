В поселке «Кембридж» под Истрой ввели 24 новых таунхауса
В коттеджном поселке «Кембридж» в подмосковной Истре введен в эксплуатацию новый комплекс из 24 таунхаусов. Разрешение на ввод объектов выдано застройщику, ООО «Оптилэнд», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Новые дома возведены в деревне Красный Посёлок в рамках масштабного проекта, который включает запланированное строительство семи очередей. Инфраструктура поселка уже активно развита: для жителей работают детский сад по системе Монтессори, творческие мастерские и разнообразные спортивные объекты, включая футбольное поле и площадки для баскетбола и хоккея.
Поселок «Кембридж» выполнен в едином архитектурном стиле, имитирующем классический английский городок, и предлагает комфортный формат загородной жизни с полноценной социальной инфраструктурой.
