В поселке «Кембридж» под Истрой ввели 24 новых таунхауса

03 сентября 2025, 09:20

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В коттеджном поселке «Кембридж» в подмосковной Истре введен в эксплуатацию новый комплекс из 24 таунхаусов. Разрешение на ввод объектов выдано застройщику, ООО «Оптилэнд», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.