В поселке «Кембридж» под Истрой ввели 24 новых таунхауса

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В коттеджном поселке «Кембридж» в подмосковной Истре введен в эксплуатацию новый комплекс из 24 таунхаусов. Разрешение на ввод объектов выдано застройщику, ООО «Оптилэнд», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.



Новые дома возведены в деревне Красный Посёлок в рамках масштабного проекта, который включает запланированное строительство семи очередей. Инфраструктура поселка уже активно развита: для жителей работают детский сад по системе Монтессори, творческие мастерские и разнообразные спортивные объекты, включая футбольное поле и площадки для баскетбола и хоккея.

Поселок «Кембридж» выполнен в едином архитектурном стиле, имитирующем классический английский городок, и предлагает комфортный формат загородной жизни с полноценной социальной инфраструктурой.

Дайана Хусинова

