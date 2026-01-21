В ОЭЗ «Дубна» будут выпускать компоненты для солнечной энергетики

21 января 2026, 17:54

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Эверлайт Филм» собирается запустить на площадке особой экономической зоны «Дубна» производство высококачественной полимерной пленки для солнечной энергетики. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.





В ОЭЗ «Дубна» компания будет разрабатывать технологии инновационных рецептур и методов производства полимерных плёнок для солнечных панелей, совершенствовать контроль качества.

«Объём инвестиций в запуск предприятия составит 533 млн рублей. На высокотехнологичном автоматизированном производстве планируют создать не менее 40 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.