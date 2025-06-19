В Московской области запустят новые производства роботов

19 июня 2025, 18:40

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО / Александра Степанова

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил на полях ПМЭФ-2025 с производителями робототехники планы по локализации. На встречу пришли руководители компаний, которые выпускают роботов самого разного назначения – от добычи нефти до работы на складах.







«Стратегическая задача, которую ставит наш президент, – войти в число ведущих стран мира с максимальной роботизацией. Мы стремимся сконцентрировать производство роботов и их комплектующих у нас в регионе, сделать наше Подмосковье домом для умных машин. Например, в индустриальном парке «Есипово» планируется создать производство гуманоидных роботов. Первого из них, Софию, можно видеть на нашем стенде на ПМЭФ», – сказал губернатор.

«Ещё один участник нашей встречи – молодая и перспективная компания «Валдай Роботы». Она готова прийти в государственный индустриальный парк «Титан» в Ленинском и расширить производство промышленных роботов. Это и руки-манипуляторы, и руки-сварщики, и роботы-тележки для складов. У обеих компаний – роботы с отечественным программным обеспечением. Третий значимый для нас резидент – компания «СМТ». Уже налажено производство на небольшой площадке в Одинцове, в планах – также зайти в «Титан», – продолжил Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО ​



«В Подмосковье мы работаем с 2022 года. Планируем расширять мощности. Сейчас у нас появился новый земельный участок в ОЭЗ «Ступино Квадрат» площадью 6,7 га. Наша компания внесена в реестр системообразующих предприятий России», – сказал собственник ООО «Комитас» Давит Манукян.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО ​



«Сейчас в Подмосковье мы базируемся в Одинцовском округе, но планируем переезд в Ленинский, как только введут новый индустриальный парк. Там для нас уже подобрано место для реализации нашего проекта. Это порядка 3 тыс. кв. м. Пока наши роботы делаются в Китае, но мы нацелены постепенно перебазировать всё производство в Подмосковье», – сказал гендиректор CRP Robot Григорий Обудзин.