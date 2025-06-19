В Московской области запустят новые производства роботов
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил на полях ПМЭФ-2025 с производителями робототехники планы по локализации. На встречу пришли руководители компаний, которые выпускают роботов самого разного назначения – от добычи нефти до работы на складах.
«Стратегическая задача, которую ставит наш президент, – войти в число ведущих стран мира с максимальной роботизацией. Мы стремимся сконцентрировать производство роботов и их комплектующих у нас в регионе, сделать наше Подмосковье домом для умных машин. Например, в индустриальном парке «Есипово» планируется создать производство гуманоидных роботов. Первого из них, Софию, можно видеть на нашем стенде на ПМЭФ», – сказал губернатор.По его словам, компания «Комитас», которая изготавливает роботов для складских центров Wildberries, Ozon и «Магнит», планирует построить завод в ОЭЗ «Ступино Квадрат».
«Ещё один участник нашей встречи – молодая и перспективная компания «Валдай Роботы». Она готова прийти в государственный индустриальный парк «Титан» в Ленинском и расширить производство промышленных роботов. Это и руки-манипуляторы, и руки-сварщики, и роботы-тележки для складов. У обеих компаний – роботы с отечественным программным обеспечением. Третий значимый для нас резидент – компания «СМТ». Уже налажено производство на небольшой площадке в Одинцове, в планах – также зайти в «Титан», – продолжил Воробьёв.
Компания «Комитас» присутствует на рынке России и стран СНГ уже более 18 лет, реализуя, в том числе, масштабные проекты в области комплексной автоматизации и роботизации процессов хранения и передвижения товаров внутри складских терминалов. У «Комитас» есть собственное производство роботизированного и автоматизированного оборудования в Солнечногорске и испытательная лаборатория в «Есипово».
«В Подмосковье мы работаем с 2022 года. Планируем расширять мощности. Сейчас у нас появился новый земельный участок в ОЭЗ «Ступино Квадрат» площадью 6,7 га. Наша компания внесена в реестр системообразующих предприятий России», – сказал собственник ООО «Комитас» Давит Манукян.
СМТ – официальный представитель и дистрибьютер продукции компании CRP на территории России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении. CRP – ведущий китайский производитель промышленных роботов. Компании СМТ будет предоставлена площадка на территории государственного индустриального парка «Ленинский». Приступить к реализации проекта она планирует в I квартале будущего года. Объём инвестиций составит 1 млрд рублей, будет создано 140 вакансий.
«Сейчас в Подмосковье мы базируемся в Одинцовском округе, но планируем переезд в Ленинский, как только введут новый индустриальный парк. Там для нас уже подобрано место для реализации нашего проекта. Это порядка 3 тыс. кв. м. Пока наши роботы делаются в Китае, но мы нацелены постепенно перебазировать всё производство в Подмосковье», – сказал гендиректор CRP Robot Григорий Обудзин.
Еще один участник встречи – российский OEM-производитель промышленных и логистических роботов «Валдай Роботы». Компания осуществляет свою деятельность с 2022 года. Она также планирует локализоваться в Подмосковье.