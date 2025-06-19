В Сергиево-Посадском округе создадут уникальную экосистему МегаКомплекс

19 июня 2025, 18:01

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО / Александра Степанова

В Сергиево-Посадском городском округе для развития молочного производства и сельских территорий создадут уникальную экосистему. Соглашение об этом в ходе ПМЭФ-2025 заключили губернатор Московской области Андрей Воробьёв и председатель совета директоров агропромышленного холдинга «Зелёная Долина» Сергей Юдин.





Входящая в состав холдинга Молочная компания «Дубна» подготовила проект молочного направления МегаКомплекс, аналогов которому нет в России. Это животноводческое предприятие полного цикла мощностью около 39,5 тыс. скотомест. Уникальный по технологичности и масштабу объект вместит 17 тыс. фуражных коров. Планируется каждый год выпускать 216 тыс. тонн молока, 435 тыс. тонн кормов и выращивать более 12 тыс. нетелей. Строительство МегаКомплекса полностью завершится в 2030 году.

«Московская область – один из лидеров по целому ряду направлений пищевой продукции. Много лет у нас первенство в производстве сыра, мороженого, кондитерских изделий, мясных консервов. В этом году на ПМЭФ подписываем сразу несколько соглашений по линии молочного животноводства. Проект в Сергиево-Посадском округе включает не только создание крупного животноводческого комплекса, где смогут трудоустроиться 1,2 тыс. специалистов, но и формирование целой экосистемы. Инвестор планирует построить молочный завод глубокой переработки, а мы возместим ему часть затрат на дорожную и энергетическую инфраструктуру. Кроме того, холдинг «Зелёная Долина» создаст современный и благоустроенный жилой квартал для сотрудников и их семей, а также экоферму. Мы ценим комплексный подход, где производство сочетается с заботой о людях. Первую очередь строительства МегаКомплекса сдадут уже в 2027-м, объём инвестиций составит около 36 млрд рублей», – рассказал Воробьёв.

«Будущее отрасли – в создании единой социально-экономической экосистемы устойчивого развития молочного производства и сельских территорий. Подмосковное правительство пригласило нас для строительства масштабного и технологичного производства молока в Сергиево-Посадском округе, создавая все условия для эффективной реализации инвестпроекта при поддержке правительства России. Мы ценим оказанное доверие и всестороннюю поддержку на всех уровнях», – добавил Юдин.