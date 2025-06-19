В Рузском округе построят тепличный комплекс по выращиванию цветов
Тепличный комплекс по выращиванию цветов построят на территории Рузского муниципального округа. Соглашение о строительстве подписали на полях ПМЭФ-2025 губернатор Московской области Андрей Воробьёв и финансовый директор компании «Рузский аграрно-туристический комплекс» Кирилл Сёмин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Общая площадь нового тепличного комплекса составит 25 гектаров.
«Тепличный комплекс в Рузском округе обеспечит рабочими местами более 300 человек. Общий объем инвестиций составляет 11 миллиардов рублей. Уже в 2027 году планируется на производственную мощность в 50 млн роз, хризантем, тюльпанов и других цветов ежегодно», — сказал Андрей Воробьёв.
«Комплекс планируется оборудовать самым современным оборудованием, которое обеспечит максимально эффективную технологию производства. Основной культурой будет роза всех типов и размеров. В планах также выращивать тюльпаны, пуансеттии хризантемы и прочее», — отметил Кирилл Сёмин.Проект будет реализовываться в два этапа. Первый завершится в 2026 году. К этому времени в теплицах должны выращивать 25,2 млн цветов. А вторую очередь запустят во втором квартале 2027 года. При этом производство цветов увеличится вдвое.