В Рузском округе построят тепличный комплекс по выращиванию цветов

19 июня 2025, 18:22

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Тепличный комплекс по выращиванию цветов построят на территории Рузского муниципального округа. Соглашение о строительстве подписали на полях ПМЭФ-2025 губернатор Московской области Андрей Воробьёв и финансовый директор компании «Рузский аграрно-туристический комплекс» Кирилл Сёмин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.







«Тепличный комплекс в Рузском округе обеспечит рабочими местами более 300 человек. Общий объем инвестиций составляет 11 миллиардов рублей. Уже в 2027 году планируется на производственную мощность в 50 млн роз, хризантем, тюльпанов и других цветов ежегодно», — сказал Андрей Воробьёв.

«Комплекс планируется оборудовать самым современным оборудованием, которое обеспечит максимально эффективную технологию производства. Основной культурой будет роза всех типов и размеров. В планах также выращивать тюльпаны, пуансеттии хризантемы и прочее», — отметил Кирилл Сёмин.