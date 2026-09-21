В Подольске снесли аварийный жилой дом 1958 года постройки
В Подольске демонтировали аварийный жилой дом №5 по улице Циолковского. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Двухэтажный блочный многоквартирный дом был построен в 1958 году. Его площадь составляла 710 квадратных метров. Здание обследовали и по техническому состоянию строительных конструкций признали аварийным.
«В рамках муниципальной программы городского округа Подольск «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в начале года расселили собственников 19 квартир. После этого дом включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации. Сейчас аварийное здание демонтировано, участок расчищен от строительного мусора. На освободившейся территории планируется комплексное благоустройство», – рассказали в Мособлархитектуре.
По данным ведомства, всего на территории городского округа выявлено 515 объектов незавершённого строительства. Уже снесено, достроено и приведено в соответствие с требованиями законодательства 419, то есть 81% от общего количества.