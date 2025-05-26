В Московской области заработали ещё три единицы тяжелой медтехники

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В детской поликлинике и стационаре Королёвской городской больницы начали работу два новых рентген-аппарата. Кроме того, в филиале №3 Балашихинской больницы в тестовом режиме введён в эксплуатацию компьютерный томограф, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Оборудование закуплено в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Как сообщил заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, с начала года в области установлено 52 единицы тяжёлой медтехники, включая флюорографы, маммографы и рентген-аппараты.
Направление на обследование выдаёт лечащий врач. Записаться на приём можно через региональный портал «Здоровье» по ссылке или по телефону 122.
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Как сообщил заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, с начала года в области установлено 52 единицы тяжёлой медтехники, включая флюорографы, маммографы и рентген-аппараты.
«Сегодня запустили новые рентген-аппараты и компьютерный томограф. Всего на их закупку было направлено более 138 млн рублей», — отметил Забелин.
Направление на обследование выдаёт лечащий врач. Записаться на приём можно через региональный портал «Здоровье» по ссылке или по телефону 122.
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Дайана Хусинова