В Московской области заработали ещё три единицы тяжелой медтехники

В детской поликлинике и стационаре Королёвской городской больницы начали работу два новых рентген-аппарата. Кроме того, в филиале №3 Балашихинской больницы в тестовом режиме введён в эксплуатацию компьютерный томограф, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.