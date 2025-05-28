В Московской области заработало производство гидроцилиндров для автотехники

28 мая 2025, 10:40

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье появилось серийное производство гидроцилиндров для сельхозтехники, прицепов и полуприцепов с самосвальным кузовом. Его запустила в Орехово-Зуевском городском округе сталепромышленная компания «Регион», сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.





Создать новый производственный участок помогли льготные займы от федерального и регионального фондов развития промышленности.

«В открытие производства инвестировано 89 млн рублей. Более 67 млн рублей из них выделено по совместной федерально-региональной программе «Комплектующие изделия». 6,7 млн рублей предоставил Фонд развития промышленности Московской области. Уровень импортозамещения достиг 100%: в производстве используют только отечественные материалы и комплектующие», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Благодаря займу фондов развития промышленности мы создали новый производственный участок, что позволило перейти к крупносерийному производству гидроцилиндров. Телескопические гидроцилиндры в России выпускает всего пара предприятий. В основном их изготавливали на заказ в Европе», – пояснил коммерческий директор ООО «Сталепромышленная компания «Регион» Евгений Ковалёв.