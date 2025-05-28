В Московской области заработало производство гидроцилиндров для автотехники
В Подмосковье появилось серийное производство гидроцилиндров для сельхозтехники, прицепов и полуприцепов с самосвальным кузовом. Его запустила в Орехово-Зуевском городском округе сталепромышленная компания «Регион», сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Создать новый производственный участок помогли льготные займы от федерального и регионального фондов развития промышленности.
«В открытие производства инвестировано 89 млн рублей. Более 67 млн рублей из них выделено по совместной федерально-региональной программе «Комплектующие изделия». 6,7 млн рублей предоставил Фонд развития промышленности Московской области. Уровень импортозамещения достиг 100%: в производстве используют только отечественные материалы и комплектующие», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Гидроцилиндры – часть комплектации современных подъёмных кранов и самосвалов, прицепов и полуприцепов, бульдозеров и большегрузных автомобилей. Ими оснащают также металлорежущие станки, кузнечные агрегаты и прессы. После выхода на проектную мощность объём выпуска составит около 4,2 тыс. единиц в год.
«Благодаря займу фондов развития промышленности мы создали новый производственный участок, что позволило перейти к крупносерийному производству гидроцилиндров. Телескопические гидроцилиндры в России выпускает всего пара предприятий. В основном их изготавливали на заказ в Европе», – пояснил коммерческий директор ООО «Сталепромышленная компания «Регион» Евгений Ковалёв.Подмосковные промышленники могут получить займы в ФРП Подмосковья по льготным ставкам от 0,5% до 5% годовых на срок до 7 лет. Узнать о программах ФРП МО можно на сайте.