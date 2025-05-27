В Жуковском появится новый станкостроительный завод

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В подмосковном Жуковском возведут станкостроительный завод. Соглашение о реализации проекта в Подмосковье подписали компания «СтанкоМашСтрой» и Корпорация развития Московской области, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
КРМО является управляющей компанией государственного индустриального парка «Жуковский». Предприятие планируют разместить на его территории.
На новом предприятии в государственном индустриальном парке «Жуковский» компания «СтанкоМашСтрой» планирует запустить производство фрезерных и токарных станков, в том числе с числовым программным управлением, фрезерных и токарных обрабатывающих центров, другой высокотехнологичной продукции.
Индустриальный парк «Жуковский» создан в новом формате «Всё включено». Резидентам предоставляются промышленные площадки под ключ с удобной логистикой и готовой инфраструктурой – дорогами, газом и электричеством. Резидентам также доступны онлайн-сервисы и меры поддержки в электронном виде на Инвестиционном портале Московской области.
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«Компания запустит в Подмосковье высокотехнологичное предприятие по производству станков разных моделей. Ежегодные налоговые поступления после старта работы комплекса превысят 1,3 млрд рублей. В новом комплексе создадут около 1 тыс. рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Завершить строительство и ввести весь комплекс в эксплуатацию компания рассчитывает в IV квартале 2032 года. Предприятие площадью 95 тыс. кв. м. возведут на земельном участке в 16 га.
«Завод в Подмосковье будет оснащён современным оборудованием отечественного производства. Предполагаемая мощность будущего предприятия – от 500 до 1 тыс. единиц в год. На строительство потребуется 2-2,5 года», – поделился планами гендиректор компании «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков.Производством станков компания занимается с 2006 года. Сегодня высокотехнологичные станки предприятия включены в перечень Минпромторга России как промышленная продукция, произведенная на территории страны.
На новом предприятии в государственном индустриальном парке «Жуковский» компания «СтанкоМашСтрой» планирует запустить производство фрезерных и токарных станков, в том числе с числовым программным управлением, фрезерных и токарных обрабатывающих центров, другой высокотехнологичной продукции.
Индустриальный парк «Жуковский» создан в новом формате «Всё включено». Резидентам предоставляются промышленные площадки под ключ с удобной логистикой и готовой инфраструктурой – дорогами, газом и электричеством. Резидентам также доступны онлайн-сервисы и меры поддержки в электронном виде на Инвестиционном портале Московской области.
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Лора Луганская