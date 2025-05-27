В Жуковском появится новый станкостроительный завод

Почти 7 тысяч урн отремонтировали в Московской области с начала 2025 года, на них заделали трещины и вмятины, счистили ржавчину и заново покрасили, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.