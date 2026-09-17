В Подмосковье в этом году благоустроят 65 общественных пространств
14 скверов, 13 пешеходных зон и площадей, 12 парков, 11 лесопарков, девять набережных и шесть функциональных зон вошли в программу благоустройства Московской области на текущий год. Такие цифры назвал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Проекты финансируются из областного и муниципальных бюджетов.
«К настоящему моменту открыты уже 18 из 65 объектов. Например, в Балашихе завершили основные работы в Вишняковском лесопарке, в Реутове благоустроили Каштановый сквер и сквер на улице Октября, в Коломне — сквер «Блюдечко», а в Малаховке — летний парк», — уточнил Брынцалов.В будущем году благоустройство планируется провести на 56 локациях, в том числе на 19 площадях и пешеходных зонах, в 22 парках и лесопарках и на двух набережных.