Терапевт рассказал, для кого может быть опасно употребление яблок, киви и клубники
Некоторым людям лучше отказаться от употребления яблок, киви и клубники. Об этом сообщил терапевт Дональд Грант в беседе с Mirror.
Врач утверждает, что многие его пациенты испытывают проблемы с усвоением фруктозы — природного сахара, содержащегося в фруктах. По его словам, употребление фруктов может привести к таким неприятным проявлениям, как вздутие живота, повышенное газообразование и диарея. В некоторых случаях фрукты могут вызвать аллергическую реакцию. Например, яблоки часто становятся причиной синдрома оральной аллергии (ОАС), поскольку белки в их составе похожи на белки пыльцы, что запускает иммунный ответ, отметил Грант.
Помимо яблок, подобные реакции могут вызывать груши, сливы, манго, вишня, клубника, киви и авокадо. Среди симптомов ОАС врач назвал отек вокруг губ, в полости рта и на языке, тошноту и в редких случаях — затрудненное дыхание. В случае трудностей с усвоением фруктозы, Грант советует исключить из рациона эти фрукты.
