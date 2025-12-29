Терапевт рассказал, для кого может быть опасно употребление яблок, киви и клубники

29 декабря 2025, 15:44

Терапевт Грант: Яблоки, киви и клубника могут вызвать тошноту и удушье

Фото: iStock/Dziuba Volodymyr

Некоторым людям лучше отказаться от употребления яблок, киви и клубники. Об этом сообщил терапевт Дональд Грант в беседе с Mirror.