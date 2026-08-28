В Московском областном онкоцентре провели сложную операцию пациентке весом 172 кг
В Московском областном онкологическом клиническом центре провели сложную операцию. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
55-летняя женщина поступила в отделение онкогинекологии на диагностику. Было проведено обследование для оценки респираторного индекса, чтобы понять, сможет ли аппарат обеспечить адекватную вентиляцию лёгких у пациентки в условиях пневмоперитонеума.
Пневмоперитонеум – состояние, возникающее при лапароскопической операции, когда в брюшную полость нагнетается воздух. При этом меняется давление в брюшной и плевральной полостях.
С учётом анамнеза, данных МРТ и гистологии было решено выполнить лапароскопическую пангистерэктомию без биопсии сигнальных лимфоузлов.
Дело в том, что был высок риск осложнений от биопсии, который превышал необходимость этой манипуляции. Масса тела пациентки составляла 172 килограмма при росте 163 сантиметра, что повышало вероятность неблагоприятного исхода.
Хирургический план был реализован полностью. Длительность операции составила 55 минут. Постоперационный период протекал стабильно.
Сейчас пациентка выписана. Гистология подтвердила диагноз: рак матки первой стадии. Опухоль располагалась в полипе, инвазии выявлено не было. Риск рецидива оценивается как низкий. Пациентка выписана под наблюдение хирурга, терапевта, эндокринолога и онколога по месту жительства.
«В отделении онкогинекологии ежегодно проходят лечение пациенты с индексом массы тела более 40-45 единиц, что соответствует ожирению третьей и четвёртой степени. Операции таким больным выполняются лапароскопическим доступом. За два года перехода на открытую операцию не было. Все запланированные лапароскопические вмешательства успешно реализованы. Доля таких пациентов в структуре оперированных составляет 50-60%», – рассказали в ведомстве.После операции пациентка поблагодарила медперсонал за заботу и внимание.