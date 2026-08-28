В Московском областном онкоцентре провели сложную операцию пациентке весом 172 кг

28 августа 2026, 23:02

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московском областном онкологическом клиническом центре провели сложную операцию. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





55-летняя женщина поступила в отделение онкогинекологии на диагностику. Было проведено обследование для оценки респираторного индекса, чтобы понять, сможет ли аппарат обеспечить адекватную вентиляцию лёгких у пациентки в условиях пневмоперитонеума.



Пневмоперитонеум – состояние, возникающее при лапароскопической операции, когда в брюшную полость нагнетается воздух. При этом меняется давление в брюшной и плевральной полостях.



С учётом анамнеза, данных МРТ и гистологии было решено выполнить лапароскопическую пангистерэктомию без биопсии сигнальных лимфоузлов.

Дело в том, что был высок риск осложнений от биопсии, который превышал необходимость этой манипуляции. Масса тела пациентки составляла 172 килограмма при росте 163 сантиметра, что повышало вероятность неблагоприятного исхода.



Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирургический план был реализован полностью. Длительность операции составила 55 минут. Постоперационный период протекал стабильно.



Сейчас пациентка выписана. Гистология подтвердила диагноз: рак матки первой стадии. Опухоль располагалась в полипе, инвазии выявлено не было. Риск рецидива оценивается как низкий. Пациентка выписана под наблюдение хирурга, терапевта, эндокринолога и онколога по месту жительства.

«В отделении онкогинекологии ежегодно проходят лечение пациенты с индексом массы тела более 40-45 единиц, что соответствует ожирению третьей и четвёртой степени. Операции таким больным выполняются лапароскопическим доступом. За два года перехода на открытую операцию не было. Все запланированные лапароскопические вмешательства успешно реализованы. Доля таких пациентов в структуре оперированных составляет 50-60%», – рассказали в ведомстве.