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В Московском областном перинатальном центре проведут встречу будущих отцов

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Очередная встреча Клуба осознанного отцовства состоится в Московском областном перинатальном центре в четверг, 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



Во встрече примут участие эксперты: заместитель главврача Центра, акушер-гинеколог Динар Габдрахманов, врач-уролог, андролог, оперирующий хирург Никита Наумов, а также заведующий реанимационно-консультативным центром новорождённых Александр Поволоцкий.

«Собравшимся расскажут о партнёрских родах, о том, как ухаживать за младенцем в первые недели его жизни и объяснят правила безопасности», — говорится в сообщении.
Отдельной темой станет мужское здоровье, нюансы самодиагностики и важность диспансеризации.

Встреча начнётся в 18:30
Лев Каштанов

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