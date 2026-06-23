В Московском областном перинатальном центре проведут встречу будущих отцов
Очередная встреча Клуба осознанного отцовства состоится в Московском областном перинатальном центре в четверг, 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Во встрече примут участие эксперты: заместитель главврача Центра, акушер-гинеколог Динар Габдрахманов, врач-уролог, андролог, оперирующий хирург Никита Наумов, а также заведующий реанимационно-консультативным центром новорождённых Александр Поволоцкий.
«Собравшимся расскажут о партнёрских родах, о том, как ухаживать за младенцем в первые недели его жизни и объяснят правила безопасности», — говорится в сообщении.Отдельной темой станет мужское здоровье, нюансы самодиагностики и важность диспансеризации.
Встреча начнётся в 18:30