В Московском регионе за пять лет оформили 2 млн электронных родовых сертификатов

01 июля 2026, 20:44

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Жителям столичного региона за пять лет оформили более двух миллионов электронных родовых сертификатов. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России по Москве и Московской области.





Документ позволяет будущей маме выбрать медицинскую организацию для наблюдения во время беременности, родов и профосмотров малыша в первый год жизни. В этом году отделение оплатило услуги по родовым сертификатам для 200 000 женщин на 670 миллионов рублей.



Родовый сертификат состоит из нескольких талонов. Каждый заполняется при обращении пациентки в медучреждение. Женщина может получать во время беременности бесплатные консультации, юридическую, психологическую или социально-медицинскую поддержку, а также сопровождение родов и наблюдение за ребёнком в течение первого года жизни. Если ей оказывают платную медицинскую помощь, документ не формируется. При многоплодной беременности будущей маме полагается только один сертификат.



Обналичить средства по талонам невозможно. Региональное Отделение СФР перечисляет их на лицевые счета организаций, которые оказали помощь маме и малышу в рамках обязательного медицинского страхования.

«Мы заботимся о том, чтобы будущие мамы уже на ранних сроках беременности получали поддержку максимально быстро и удобно. С 2021 года родовый сертификат формируется только в электронном виде. Это позволяет не носить с собой бумажные талоны. Все данные о состоянии женщины и новорождённого хранятся в единой информационной системе», – рассказал заместитель управляющего Отделением Социального фонда по Москве и Московской области Алексей Путин.