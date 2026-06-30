Стоматолог рассказала, как сохранить зубы во время беременности

30 июня 2026, 13:24

Стоматолог Кабанова: нужно контролировать перекусы во время беременности

Фото: iStock/Bojan89

Чтобы сохранить зубы во время беременности, нужно контролировать перекусы. Об этом «Газете.Ru» заявила стоматолог Клиники Фомина Полина Кабанова.