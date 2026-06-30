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Стоматолог рассказала, как сохранить зубы во время беременности

Стоматолог Кабанова: нужно контролировать перекусы во время беременности
Фото: iStock/Bojan89

Чтобы сохранить зубы во время беременности, нужно контролировать перекусы. Об этом «Газете.Ru» заявила стоматолог Клиники Фомина Полина Кабанова.



Контролируйте частоту перекусов. Эмаль зубов страдает не от количества сладкого, а от постоянного контакта с пищей, особенно в ночное время. После каждого перекуса или употребления сладких напитков обязательно полощите рот водой, рекомендует специалист.

Кабанова советует не игнорировать профессиональную гигиену полости рта. Она отмечает, что из-за гормональных изменений десны становятся более чувствительными и чаще воспаляются даже при обычном уровне налета. Регулярная профессиональная чистка помогает предотвратить гингивит и сохранить здоровье зубов.

Также стоматолог подчеркнула важность защиты зубов во время токсикоза. После приступа рвоты не рекомендуется сразу чистить зубы. Сначала прополощите рот теплой водой и подождите 30–60 минут, советует стоматолог.

Екатерина Коршунова

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