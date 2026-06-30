Стоматолог рассказала, как сохранить зубы во время беременности
Чтобы сохранить зубы во время беременности, нужно контролировать перекусы. Об этом «Газете.Ru» заявила стоматолог Клиники Фомина Полина Кабанова.
Контролируйте частоту перекусов. Эмаль зубов страдает не от количества сладкого, а от постоянного контакта с пищей, особенно в ночное время. После каждого перекуса или употребления сладких напитков обязательно полощите рот водой, рекомендует специалист.
Кабанова советует не игнорировать профессиональную гигиену полости рта. Она отмечает, что из-за гормональных изменений десны становятся более чувствительными и чаще воспаляются даже при обычном уровне налета. Регулярная профессиональная чистка помогает предотвратить гингивит и сохранить здоровье зубов.
Также стоматолог подчеркнула важность защиты зубов во время токсикоза. После приступа рвоты не рекомендуется сразу чистить зубы. Сначала прополощите рот теплой водой и подождите 30–60 минут, советует стоматолог.
Читайте также: