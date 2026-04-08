В Московскую область вернулись краснокнижные белые аисты

08 апреля 2026, 11:44

Белые аисты начали возвращаться на гнездовья в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.





Этот вид находится под особой охраной, он вписан в Красные книги Московской области и России.





«Первые «визиты» белых аистов в регион фиксировались ещё в конце XIX века, но гнездиться регулярно эти птицы начали у нас только спустя 100 лет, в 90-х годах ХХ века», — рассказал глава Минэкологии региона Виталий Мосин.