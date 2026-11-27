В Москве неизвестный избил мать чемпионки Европы по гимнастике из-за парковки
В Москве неизвестный избил мать четырёхкратной чемпионки России по спортивной гимнастике Варвары Зубовой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Конфликт произошёл на парковке во дворе дома в Южном Тушино: водитель перекрыл 55-летней Екатерине выезд, а в ответ на замечание выскочил из машины, начал душить её одной рукой и несколько раз ударил в висок другой.
Всё это видел 11-летний сын женщины. Дочь подбежала и попыталась оторвать руку нападавшего от горла матери, но мужчина дважды перебросил её через маму. После этого водитель вернулся в машину и уехал со спутницей. Соседи рассказали, что он и раньше перекрывал выезд другим машинам и отвечал матом на замечания.
Екатерина — многодетная мать, работает медсестрой в реанимации детской больницы. У неё закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, ушиб и гематома. Младший сын боится выходить на улицу. Потерпевшая подала заявление в полицию.
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