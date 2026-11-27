27 ноября 2026, 15:16

В Коломне росгвардейцы задержали женщину с бокалом алкоголя за рулём автомобиля

Фото: Istock/Olezzo

В Коломне сотрудники Росгвардии задержали 27-летнюю местную жительницу, которая управляла автомобилем с бокалом алкогольного напитка в руке. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.