«Отмечала развод»: В Подмосковье задержали девушку с бокалом алкоголя за рулём
В Коломне сотрудники Росгвардии задержали 27-летнюю местную жительницу, которая управляла автомобилем с бокалом алкогольного напитка в руке. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.
Во время патрулирования на улице Пушкина росгвардейцы заметили иномарку, которая двигалась с резкими и хаотичными остановками, виляя из стороны в сторону.
Правоохранители приняли решение заблокировать автомобиль. Как уточнили в пресс-службе, за рулём находилась женщина с бокалом алкоголя. Задержанная пояснила, что таким образом она отмечала бракоразводный процесс.
Сотрудники Росгвардии передали женщину сотрудникам ГАИ для дальнейшего разбирательства. Отмечается, что задержанная на вопрос о том, употребляла ли она сегодня только алкоголь, отвечала «к сожалению», а на просьбу показать документы — смеялась.
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