27 ноября 2026, 13:08

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

На Таймыре спасатели обнаружили тело водителя бульдозера, который провалился под лёд. Об этом информирует региональный СК.





Трагедия произошла 24 ноября. 68-летний водитель бульдозера выехал из Дудинки в сторону тундры и провалился в воду.



Как уточнили в ведомстве, к поискам привлекли водолазов. Они работали в сложных условиях — на водоёме в это время года стоит ледовая обстановка. Поиски заняли три дня.

«Сегодня в ходе поисковых работ с привлечением водолазов тело мужчины обнаружено в водоёме. При осмотре видимых признаков смерти криминального характера не установлено», — сообщили в региональном СК.