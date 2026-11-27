На Таймыре спустя три дня поисков нашли тело водителя утонувшего бульдозера
На Таймыре спасатели обнаружили тело водителя бульдозера, который провалился под лёд. Об этом информирует региональный СК.
Трагедия произошла 24 ноября. 68-летний водитель бульдозера выехал из Дудинки в сторону тундры и провалился в воду.
Как уточнили в ведомстве, к поискам привлекли водолазов. Они работали в сложных условиях — на водоёме в это время года стоит ледовая обстановка. Поиски заняли три дня.
«Сегодня в ходе поисковых работ с привлечением водолазов тело мужчины обнаружено в водоёме. При осмотре видимых признаков смерти криминального характера не установлено», — сообщили в региональном СК.Следователи продолжают проверку по факту гибели. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.