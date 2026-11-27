В квартире в центре Петербурга полиция нашла 20 кг выпечки с марихуаной
Полиция задержала 30-летнего мужчину, который оборудовал в квартире в центре Санкт-Петербурга пекарню и изготавливал кондитерские изделия с каннабисом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.
В квартире на проспекте Чернышевского полицейские нашли около 20 кг выпечки с запрещённым ингредиентом: кексы, рожки, батончики и печенье в форме листа марихуаны.
Кроме того, они изъяли контейнер, банки с растительной массой, капсулы сильнодействующего препарата, электронные весы и вакууматор. Экспертиза показала, что изъятое вещество — марихуана массой более 2,3 кг.
Пекарем оказался уроженец Новороссийска. Он рассказал, что распространял самодельную продукцию среди друзей и знакомых. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков. Дзержинский суд заключил фигуранта под стражу до 24 января, обвинение ему уже предъявили.
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