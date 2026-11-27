27 ноября 2026, 14:48

Фото: Istock/simpson33

Полиция задержала 30-летнего мужчину, который оборудовал в квартире в центре Санкт-Петербурга пекарню и изготавливал кондитерские изделия с каннабисом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.