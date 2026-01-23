В Москве пройдет III Международный турнир по кёкусин-кан каратэ «Кубок наций»
С 28 февраля по 1 марта 2026 года в Москве пройдет III Международный турнир по кёкусин-кан каратэ «Кубок наций». Соревнования организуют Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» и клуб каратэ киокусинкай «Подольск-Додзё».
Турнир объединит более 1500 спортсменов из свыше 30 стран, включая государства БРИКС, а еще — представителей 50 регионов России. В соревнованиях примут участие спортсмены Донбасса и Новороссии.
«Кубок наций» входит в число крупнейших международных соревнований по кёкусин-кан каратэ в России. С 2025 года турнир включили в единый календарный план Министерства спорта РФ. По его итогам спортсмены получают право на присвоение высших спортивных званий. В 2025 году норматив мастера спорта выполнили 20 участников, еще 8 спортсменов стали мастерами спорта международного класса.
В 2026 году соревнования пройдут в Баскет-холле на территории парка «Москворецкий». Поединки одновременно проведут на шести татами. Организаторы также подготовят программу для зрителей с участием известных спортсменов, блогеров и артистов. Перед финальными боями участники вынесут флаги стран-участниц.
Соревнования будут идти два дня. В первый день на татами выйдут юноши и девушки 12–15 лет, а еще — юниоры 16–17 лет. Во второй день выступят мужчины и женщины старше 18 лет во всех весовых категориях.
Для спортсменов и зрителей действует обязательная регистрация. Она открыта до 26 февраля 15:00 по московскому времени. После регистрации участники получат электронный билет, который необходимо будет показать на входе в печатном или электронном виде.
