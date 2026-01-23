23 января 2026, 15:34

оригинал Фото: пресс-служба Международного турнира по кёкусин-кан каратэ «Кубок наций»

С 28 февраля по 1 марта 2026 года в Москве пройдет III Международный турнир по кёкусин-кан каратэ «Кубок наций». Соревнования организуют Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» и клуб каратэ киокусинкай «Подольск-Додзё».