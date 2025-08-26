Два мигранта изнасиловали женщину в одном из дворов Череповца

26 августа 2025, 14:19

В Череповце мигрантов заподозрили в групповом изнасиловании женщины

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Череповце двоих мигрантов задержали по подозрению в изнасиловании женщины во дворе. Об этом информирует СУ СК России по региону.