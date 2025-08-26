Два мигранта изнасиловали женщину в одном из дворов Череповца
В Череповце двоих мигрантов задержали по подозрению в изнасиловании женщины во дворе. Об этом информирует СУ СК России по региону.
В ночь на 23 августа во дворе жилого дома двое иностранцев, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, напали на женщину и изнасиловали ее. После этого они скрылись с места происшествия.
25 августа правоохранительные органы установили и задержали подозреваемых. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия с участием задержанных, а также проверяется законность их нахождения на территории РФ. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
