Заключать в Подмосковье соцконтракт с бойцами СВО будут в приоритетном порядке
В Подмосковье социальный контракт будет заключаться с многодетными семьями, а также участниками СВО и их родными в приоритетном порядке. Такое решение приняли депутаты Мособлдумы в ходе 113-го заседания, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Закон одобрен в соответствии с принятым ранее федеральным законом, который был разработан по поручению президента.
«Наши герои доказали, что умеют бороться, преодолевать трудности и добиваться цели. Теперь наша задача – помочь им найти себя в мирной жизни, дать возможность реализовать свои силы и идеи. Мы знаем, что многие участники СВО готовы попробовать себя в бизнесе. И социальный контракт является для этого отличным инструментом», – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Он также напомнил, что президент не раз называл поддержку многодетных семей принципиальной задачей, работой на перспективу, ради будущего страны. Закон позволит увеличить долю многодетных семей среди получателей социального контракта.
Как отметили в пресс-службе, на 2025 год в Подмосковье на оказание помощи в рамках социальных контрактов предусмотрено 300 млн рублей.