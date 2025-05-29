Заключать в Подмосковье соцконтракт с бойцами СВО будут в приоритетном порядке

29 мая 2025, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье социальный контракт будет заключаться с многодетными семьями, а также участниками СВО и их родными в приоритетном порядке. Такое решение приняли депутаты Мособлдумы в ходе 113-го заседания, сообщили в пресс-службе регионального парламента.





Закон одобрен в соответствии с принятым ранее федеральным законом, который был разработан по поручению президента.

«Наши герои доказали, что умеют бороться, преодолевать трудности и добиваться цели. Теперь наша задача – помочь им найти себя в мирной жизни, дать возможность реализовать свои силы и идеи. Мы знаем, что многие участники СВО готовы попробовать себя в бизнесе. И социальный контракт является для этого отличным инструментом», – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.