«Единая Россия» получила на выборах в Подмосковье более 70% депутатских мандатов

15 сентября 2025, 17:58

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Кандидаты от «Единой России» по итогам выборов в девяти муниципальных и городских округах Московской области получили 142 депутатских мандата из 196. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии со ссылкой на данные Мособлизбиркома.





Жители выбрали своих представителей в Советы депутатов Балашихи, Дмитрова, Лыткарина, Молодёжного, Подольска, Электростали, Фрязина, Шатуры, а также в одномандатном округе в Луховицах.

«В этом году «Единая Россия» получила 142 мандата из 196. Это больше 70%. В числе победителей – 13 участников СВО и вдова погибшего бойца. Ещё 16 – представители «Молодой Гвардии». Спасибо нашим избирателям за ответственный подход к голосованию. От того, кого мы выбираем в местные органы власти, зависит благополучие муниципалитетов», – отметил секретарь отделения «Единой России» в Подмосковье, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.