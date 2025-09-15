«Единая Россия» получила на выборах в Подмосковье более 70% депутатских мандатов
Кандидаты от «Единой России» по итогам выборов в девяти муниципальных и городских округах Московской области получили 142 депутатских мандата из 196. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии со ссылкой на данные Мособлизбиркома.
Жители выбрали своих представителей в Советы депутатов Балашихи, Дмитрова, Лыткарина, Молодёжного, Подольска, Электростали, Фрязина, Шатуры, а также в одномандатном округе в Луховицах.
«В этом году «Единая Россия» получила 142 мандата из 196. Это больше 70%. В числе победителей – 13 участников СВО и вдова погибшего бойца. Ещё 16 – представители «Молодой Гвардии». Спасибо нашим избирателям за ответственный подход к голосованию. От того, кого мы выбираем в местные органы власти, зависит благополучие муниципалитетов», – отметил секретарь отделения «Единой России» в Подмосковье, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.Он поблагодарил коллег из других партий за конструктивный диалог в рамках избирательной кампании и выразил надежду на продолжение совместной работы.
По итогам выборов партия увеличила представительство в Советах депутатов Балашихи, Электростали и Фрязина. Кандидат от ЕР Денис Мишин одержал победу на довыборах в одномандатном округе №4 в Луховицах. В Дмитрове, Лыткарине, Молодёжном и Подольске партия повторила результат 2020 года.
В Балашихе от партии избрались ветераны СВО Иван Клещерёв и Леонид Любимцев, а также вдова героя Ольга Бортновская. В Электростали муниципальными депутатами от «Единой России» стали участники спецоперации Андрей Романов и Роман Кукушкин. Ветераны Игорь Какушкин и Павел Папулов избраны от партии во Фрязине.
По данным Мособлизбиркома, КПРФ получила 20 мандатов, ЛДПР – 10, «Справедливая Россия» – восемь, «Новые люди» – семь. Ещё девять избранников – самовыдвиженцы. Всего на выборы были зарегистрированы 505 кандидатов.
Голосование проходило с 12 по 14 сентября, итоговая явка составила 23,91%. В Московской области было открыто 593 избирательных участка. За процессом голосования следили свыше 600 наблюдателей от «Единой России» и депутаты от партии всех уровней.