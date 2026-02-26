В Подмосковье в этом году отремонтируют около 1400 км дорог
Более 1 360 километров региональных и муниципальных дорог отремонтируют в Московской области в 2026 году. В планах также масштабное дорожное строительство. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Программа ремонта сформирована по запросам жителей региона.
«В текущем году планируется привести в порядок 1384 дороги муниципальной сети — более 738 километров, а также 186 региональных дорог общей протяжённостью 626 километров. Все объекты делаются по наказам наших жителей, внесённых в Народную программу», — сказал Игорь Брынцалов.Построить в этом году в Московской области планируют 102 объекта дорожной инфраструктуры, на эти цели выделят около 40 млрд рублей.
«Мы собираемся запустить сразу несколько знаковых объектов, которых ждут наши жители. Это путепроводы в Опалихе и Апрелевке — они решат проблему с железнодорожными переездами и пробками. Это реконструкция Пироговского шоссе, которое имеет огромное значение для жителей Мытищ и соседних округов. А в Одинцове откроют два перехода через железную дорогу — это повысит безопасность пешеходов», — сказал Брынцалов.Он добавил, что в текущем году также стартуют несколько больших проектов по развитию дорожной сети, включая развязки и новые съезды на ЦКАД, развязки на трассе М-12, строительство Северного обхода Истры и расширение трассы М-4 «Дон».