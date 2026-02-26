В Подмосковье в этом году отремонтируют около 1400 км дорог

26 февраля 2026, 16:10

оригинал Фото: istockphoto.com/Evgeniy Grishchenko

Более 1 360 километров региональных и муниципальных дорог отремонтируют в Московской области в 2026 году. В планах также масштабное дорожное строительство. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального правительства.





Программа ремонта сформирована по запросам жителей региона.





«В текущем году планируется привести в порядок 1384 дороги муниципальной сети — более 738 километров, а также 186 региональных дорог общей протяжённостью 626 километров. Все объекты делаются по наказам наших жителей, внесённых в Народную программу», — сказал Игорь Брынцалов.

«Мы собираемся запустить сразу несколько знаковых объектов, которых ждут наши жители. Это путепроводы в Опалихе и Апрелевке — они решат проблему с железнодорожными переездами и пробками. Это реконструкция Пироговского шоссе, которое имеет огромное значение для жителей Мытищ и соседних округов. А в Одинцове откроют два перехода через железную дорогу — это повысит безопасность пешеходов», — сказал Брынцалов.