Заполняемость индустриальных и технопарков Подмосковья составила около 90%

26 февраля 2026, 13:37

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Балашиха

Партия «Единая Россия» активно разрабатывает меры по поддержке и развитию промышленности. В Московской области важную роль в этой сфере играют индустриальные парки. Об этом заявил член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Тарас Ефимов, сообщает пресс-служба регионального отделения ЕР.





Он напомнил, что Подмосковье является лидером по числу индустриальных и технопарков.





«Суммарно у нас их более 90. При этом область достигла отличных показателей их заполняемости — в среднем это более чем 90%. И сейчас у нас строят ещё восемь государственных индустриальных парков», — сказал Тарас Ефимов.