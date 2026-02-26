Заполняемость индустриальных и технопарков Подмосковья составила около 90%
Партия «Единая Россия» активно разрабатывает меры по поддержке и развитию промышленности. В Московской области важную роль в этой сфере играют индустриальные парки. Об этом заявил член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Тарас Ефимов, сообщает пресс-служба регионального отделения ЕР.
Он напомнил, что Подмосковье является лидером по числу индустриальных и технопарков.
«Суммарно у нас их более 90. При этом область достигла отличных показателей их заполняемости — в среднем это более чем 90%. И сейчас у нас строят ещё восемь государственных индустриальных парков», — сказал Тарас Ефимов.Он отметил, что такие объекты обеспечивают современную инфраструктуру для проектов технологического суверенитета, и добавил, что в Московской области также находятся шесть особых экономических зон. Эти территории привлекают инвесторов, благодаря чему там разворачиваются производства и создаются новые рабочие места.