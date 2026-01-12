В Мособлдуме опубликовали график приёма граждан в первом квартале 2026 года
График личного приёма жителей депутатами в первом квартале текущего года опубликовали на сайте Московской областной Думы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного парламента.
Документ подписал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«С января по март депутаты будут принимать граждан каждую неделю по вторникам и средам. Всего в первом квартале запланированы 23 приёма», — говорится в сообщении.Приём будут вести председатели парламентских комитетов и вице-спикеры. Необходима предварительная запись. Она открыта ежедневно с 10 утра до 13:00 по телефону: +7-495-594-94-94.
Приёмная Мособлдумы находится в Красногорске по адресу: бульвар Строителей, д.1, здание контрольно-пропускного пункта (КПП).
Отмечается также, что к депутатам регионального парламента можно записаться через приёмные в их избирательных округах.